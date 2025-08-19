Alcaraz y Raducanu pierden en su debut en los dobles mixtos del Abierto de EEUU

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, la dupla más esperada de los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, tuvo el martes un paso fugaz por esta renovada competencia al ser eliminados en la primera ronda.

El español, recién aterrizado en Nueva York tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica cayeron frente al inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula por un doble 4-2.

La curiosidad en el mundo del tenis estaba en máximos para seguir la primera aparición conjunta de Alcaraz y Raducanu, ambos de 22 años.

Desde antes de conocerse su asociación para el torneo, estos excampeones del US Open han estado rodeados de especulaciones sobre una posible relación sentimental, que Raducanu desmintió en junio asegurando que solo son buenos amigos.

La tarde del lunes, Alcaraz conquistó su primer trofeo del Masters 1000 de Cincinnati en una final ante Jannik Sinner que apenas duró 23 minutos por problemas físicos del italiano.

Posteriormente, el español confirmó que estaba expectante por divertirse junto a Raducanu en la competencia de Nueva York.

Ambos mostraron su complicidad sobre la pista, compartiendo risas y bromas, pero su participación terminó tras 50 minutos de un entretenido partido ante Draper y Pegula, que disfrutaron más de 23.000 espectadores en la pista central de Flushing Meadows.

El inglés y la estadounidense tuvieron el control del marcador desde el inicio pero necesitaron de cinco pelotas de partido para sellar su pase a los cuartos de final del torneo, que tiene un formato reducido a dos sets de cuatro juegos y un eventual tiebreak de 10 puntos en lugar de la tercera manga.

Alcaraz y Raducanu, campeones del US Open en 2022 y 2021 respectivamente, competirán a partir del domingo en el torneo individual del último Grand Slam del año.