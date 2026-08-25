Alcaraz y Serena conquistan Nueva York en el día del regreso de Federer

Carlos Alcaraz y Serena Williams acapararon los focos este martes en el Abierto de Estados Unidos al debutar con victoria en el torneo de dobles mixtos, en una jornada que también tiene como gran atractivo el esperado regreso de Roger Federer al complejo neoyorquino.

A cinco días del inicio de los cuadros individuales, el español volvió a la competición oficial por primera vez en más de cuatro meses tras perderse Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

Y lo hizo acompañado por una socia de lujo: Serena Williams, quien regresó a las pistas en junio después de una pausa de casi cuatro años.

La combinación resultó exitosa.

Alcaraz y la estrella estadounidense superaron en su estreno a la neozelandesa Erin Routliffe y al británico Lloyd Glasspool por 5-3 y 4-1, y avanzaron a los cuartos de final, donde se medirán con Flavio Cobolli y Belinda Bencic.

"Jamás habría creído volver a esta pista, ha sido un momento increíble", afirmó Serena al término del encuentro.

La ex número uno del mundo volvió a competir en Nueva York por primera vez desde el US Open de 2022, torneo tras el cual anunció su alejamiento del circuito profesional.

La estadounidense ya sabe lo que es conquistar el dobles mixto en Flushing Meadows, título que ganó en 1998 junto al bielorruso Max Mirnyi.

Por segundo año consecutivo los organizadores apostaron por un formato renovado para impulsar la disciplina. La competición reúne principalmente a figuras destacadas del circuito individual y se disputa con sets a cuatro juegos y un super tie-break a diez puntos en caso de empate.

Entre los protagonistas también destacan Gael Monfils y Elina Svitolina, que alcanzaron las semifinales tras eliminar a dos de las principales referencias del dobles, la checa Katerina Siniakova y el británico Henry Patten, ambos números uno mundiales de la especialidad.

En cambio, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka quedaron eliminados en su debut.

La actividad del mixto concluirá el miércoles con la disputa de las semifinales y la final.

- Federer vuelve a Nueva York -

La jornada tendrá además un marcado tono nostálgico con la presencia de Roger Federer en un partido de exhibición junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

"Hay mucha alegría en poder volver al lugar donde he vivido tantos momentos maravillosos", dijo el suizo, quien consideró que la exhibición representa "una verdadera oportunidad de dar las gracias y decir adiós".

Ganador de cinco títulos del US Open y de 20 torneos de Grand Slam, Federer nunca tuvo una despedida formal en Nueva York. Su última participación en Flushing Meadows fue en 2019, cuando cayó en cuartos de final ante Grigor Dimitrov.

Las lesiones le impidieron regresar en los años siguientes antes de poner fin a su carrera en la Laver Cup de 2022.

Eso sí, el ex número uno del mundo descartó tajantemente cualquier posibilidad de volver al circuito profesional.

"No, no, no, en absoluto", respondió entre risas cuando le preguntaron sobre un eventual regreso. "Me alegra poder aclararlo por si alguien tenía la más mínima duda".