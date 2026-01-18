Alemán Zverev cede un set pero avanza a segunda ronda de Abierto de Australia

El tenista alemán Alexander Zverev, número tres mundial, cedió un set el domingo antes de avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, en un titubeante arranque en su lucha por volver a la final del primer Grand Slam de la temporada.

Zverev, quien perdió la final del torneo de 2025 ante Jannik Sinner, se impuso al canadiense Gabriel Diallo 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2 en la Rod Laver Arena.

Con ello alcanzó la segunda ronda en Melbourne Park por décimo año consecutivo, en busca de frenar la hegemonía del italiano Sinner y el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, quienes se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Pero debió trabajar fuerte para domar al espigado tenista canadiense de 24 años.

"Definitivamente no me puse feliz cuando vi el sorteo", admitió Zverev.

Diallo "es muy talentoso e increíblemente agresivo. Fue difícil encontrar mi ritmo".

Con su victoria, el alemán deberá enfrentar en segunda ronda al australiano Alexei Popyrin (N. 49) o el francés Alexandre Muller (N. 50).

Zverev, de 28 años, concluyó 2025 con un solo título en la temporada, obtenido en Múnich, después de sufrir varias lesiones.

Pero eso le bastó para terminar de número 3 mundial, detrás de Alcaraz y Sinner.