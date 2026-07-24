Alemania confía su resurgir a Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador de Alemania, con la tarea de reconstruir al gigante alemán, anunció el viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad a asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

La disponibilidad de Klopp, alternativa favorita de la DFB para el puesto, aceleró la salida de Nagelsmann.

"Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí", declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Fráncfort.

"Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", añadió.

Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, anunció que el contrato del nuevo DT arranca el 15 de agosto y durará hasta el verano boreal 2030.

Desde enero de 2025, Klopp trabajaba para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Neuendorf agradeció al grupo Red Bull su voluntad para "terminar prematuramente el contrato con Jürgen Klopp", ya que el nuevo entrenador necesita su "total concentración" para el puesto.

- Fiascos consecutivos -

Tras repetir varias veces desde su salida del Liverpool que su tiempo en los banquillos había llegado a su final, Klopp regresa ahora con la gigantesca tarea de devolver prestigio internacional a la tetracampeona mundial.

La eliminación en penales contra Paraguay en dieciseisavos de final del ya terminado Mundial 2026 supuso el tercer tropiezo consecutivo desde que en 2014 la Mannschaft ganase en Brasil su última estrella.

En la última década, desde que alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2016, Alemania solo ha ganado un partido de eliminación directa en tres Mundiales y dos Eurocopas.

Exitoso también en los banquillos del Maguncia y Borussia Dortmund, Klopp abandonó el Liverpool al término de la temporada 2023-2024, tras nueve años en Anfield en los que ganó todos los trofeos disponibles.

En 2020, el Liverpool puso fin a una sequía de 30 años sin conquistar la Premier League y un año antes, Klopp llevó al club red a levantar su sexta Copa de Europa.

La DFB tenía desde hace tiempo a Klopp en el radar, y en el seno de la federación se considera que es el mejor canidato para asumir el puesto tras la salida de Nagelsmann.