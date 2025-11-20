Alemania elimina a Argentina en la Davis con triunfo agónico en dobles

En la muerte súbita del set definitivo del último partido, Alemania eliminó a Argentina en cuartos de final de la Copa Davis al ganar el choque decisivo de dobles, este jueves en Bolonia (Italia).En un equilibrado y emocionante partido que terminó más allá de la 1h de la madrugada local, Kevin Krawietz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP de dobles, ganaron su pulso ante Horacio Zeballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).La dupla albiceleste llegó a disponer de cuatro bolas para llevarse el boleto a semifinales durante el tie-break final, que no pudo aprovechar.Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada porque cada uno de los equipos había ganado un choque individual.El argentino Tomás Etcheverry (60º) había empezado venciendo al alemán Jan-Lennard Struff (84º) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7).El equipo europeo estaba contra las cuerdas pero consiguió sobrevivir con la victoria de Alexander Zverev (3º) por 6-4 y 7-6 (7/3) sobre Francisco Cerúndolo (21º).Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°) no están con sus respectivos equipos nacionales.Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.Alemania, tres veces campeona en el pasado en la Copa Davis, accedió así a su segunda semifinal consecutiva en esta competición.Por su parte, Argentina, cuyo único título en la Davis fue en 2016, no llega a la penúltima ronda desde entonces.En semifinales, Alemania se enfrentará el sábado a España, que unas horas antes había remontado también para ganar 2-1 a la República Checa.Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia -campeona de las dos últimas ediciones- se enfrentarán el viernes en la otra semifinal.