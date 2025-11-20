Alemania elimina a Argentina en la Davis con triunfo agónico en dobles

En la muerte súbita del set definitivo del último partido, Alemania eliminó a Argentina en cuartos de final de la Copa Davis al ganar el choque decisivo de dobles, este jueves en Bolonia (Italia).

En un equilibrado y emocionante partido que terminó más allá de la 1h de la madrugada local, Kevin Krawietz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP de dobles, ganaron su pulso ante Horacio Zeballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).

La dupla albiceleste llegó a disponer de cuatro bolas para llevarse el boleto a semifinales durante el tie-break final, que no pudo aprovechar.

Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada porque cada uno de los equipos había ganado un choque individual.

El argentino Tomás Etcheverry (60º) había empezado venciendo al alemán Jan-Lennard Struff (84º) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7).

El equipo europeo estaba contra las cuerdas pero consiguió sobrevivir con la victoria de Alexander Zverev (3º) por 6-4 y 7-6 (7/3) sobre Francisco Cerúndolo (21º).

Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°) no están con sus respectivos equipos nacionales.

Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.

Alemania, tres veces campeona en el pasado en la Copa Davis, accedió así a su segunda semifinal consecutiva en esta competición.

Por su parte, Argentina, cuyo único título en la Davis fue en 2016, no llega a la penúltima ronda desde entonces.

En semifinales, Alemania se enfrentará el sábado a España, que unas horas antes había remontado también para ganar 2-1 a la República Checa.

Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia -campeona de las dos últimas ediciones- se enfrentarán el viernes en la otra semifinal.