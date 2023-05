Alerta por llamado a huelga

La hípica panameña está en máxima alerta ante el anuncio de una posible huelga para el jueves 4 de mayo, llamada por dirigentes de varios gremios.

La Sociedad de Criadores, la Asociación Panameña de Propietarios del Turf y la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Carreras de Panamá reclaman a la empresa operadora del Hipódromo Presidente Remón; Hípica de Panamá S.A., subsidiaria de Codere, S.A., ciertas condiciones para el bienestar de la actividad hípica nacional.

“Estos señores irrespetan a los inversionistas y no toman en consideración a las personas que hacen posible el buen desarrollo de las carreras en Panamá”, indicó Augusto Boyd P., Presidente de la Sociedad de Criadores.

“Es una medida extrema que no nos gustaría, pero la empresa nos la está haciendo obligatoria”. Los gremios reiteran algunas de las peticiones, que según ellos no se han cumplido, como: restablecer las carreras los días domingo, correr los jueves en horarios no laboral y otras regulaciones.

Mientras que la Sociedad de Dueños de Caballos de Carreras de Panamá (SDCCP), expresó en un comunicado, que no ‘respalda ningún movimiento que afecte el desarrollo de la actividad hípica’ en el país.

De igual manera, la SDCCP indica que que “estas medidas afectan los intereses de los dueños de caballos, preparadores, jinetes y demás integrantes de la familia hípica”.

Se intentó conseguir la posición de Hípica de Panamá, pero no hubo respuesta.