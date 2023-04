Alex Márquez se queda con la 'Pole' del GP de Argentina de MotoGP

El español Alex Márquez (Ducati/Gresini) se adjudicó la Pole Position del Gran Premio de Argentina de MotoGP, y largará en primer lugar tanto en el Esprint del sábado como en la carrera del domingo en el circuito de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, norte).

Márquez se adueñó del primer puesto con un tiempo de 1:43.881, en una jornada de clima cambiante, con lluvias en la sesión de prácticas libres y en la Q1, pero la Q2 se realizó con clima seco, por lo que los mejores tiempos llegaron en los últimos segundos de recorrido, cuando la pista comenzaba a secarse.

El piloto catalán, que obtuvo la primera Pole de su carrera, acertó al emplear neumáticos lisos, y estará escoltado en la fila delantera por el italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) y por Francesco Bagnaia (Ducati).

"Salir con la pole es algo muy positivo. Estoy muy feliz. No ha sido fácil porque me he caído con la primera moto, sólo me quedaba una, y en ese momento sólo pensaba en pasar a Q2", destacó Márquez.

El piloto español hizo referencia a lo que sucedió en la Q1, instancia eliminatoria de la que salió airoso junto al francés Fabio Quartararo (Yamaha), y en la que rodó en la última vuelta, pero se levantó enseguida y pudo continuar, aunque su moto tuvo un principio de incendio que fue extinguido rápidamente.

Por el contrario, no fue buena la clasificación de Aleix Espargaró (Aprilia), que estuvo lejos de los mejores tiempos, mientras que Quartararo consiguió entrar con lo justo a la Q2, pero sólo consiguió llegar en la décima posición.

Raúl Fernández (ESP/Aprilia RNF), Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati), Brad Binder (RSA/KTM), Jack Miller (AUS/KTM), Augusto Fernández (ESP/KTM) y Joan Mir (ESP/Honda) no lograron pasar la Q1 y largarán desde el 13º al 18º cajón.

Clasificación de la Q2 del Gran Premio de Argentina de MotoGP, realizada el sábado en el circuito de Termas de Río Hondo:

1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 1:43.881

2. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) a 172

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 858

4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) a 2.101

5. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) a 2.355

6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) a 2.582

7. Luca Marini (ITA/Mooney) a 2.707

8. Jorge Martín (ESP/Pramac) a 2.754

9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) a 2.997

10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) a 3.241

11. Takaaki Nakagami (JPN/LCR Honda) a 4.328

12. Alex Rins (ESP/LCR Honda) a 4.813