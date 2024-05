Alexander Zverev no asistirá a su juicio sobre violencia conyugal

El tenista alemán Alexander Zverev, que el lunes jugará contra Rafa Nadal en la primera ronda de Roland Garros en París, indicó este viernes que no estará presente en su juicio por violencia conyugal, que se abre el 31 de mayo en Berlín.

"No, estoy aquí", respondió Zverev cuando le preguntaron si tiene pensado acudir al juicio.

El número 4 del tenis mundial señaló que confía en seguir hasta el final en Roland Garros y que la cuestión judicial no tendrá ningún efecto psicológico sobre su juego.

"Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda" el juicio, añadió.

"Por eso puedo jugar tranquilamente y mis resultados, especialmente mi título en Roma, lo han probado", afirmó.

El jugador de 27 años recurrió ante la justicia una decisión de un tribunal berlinés que en octubre de 2023 le impuso una multa de 450.000 euros por "golpes y lesiones".

Se han previsto ocho fechas de audiencias de aquí a julio, pero no se ha ordenado ninguna comparecencia personal.

A Zverev se le reprochó "haber maltratado físicamente a una mujer en el marco de una disputa y haber atentado contra su salud" en mayo de 2020 en Berlín, según el tribunal.

El proceso judicial no cita el nombre de la denunciante, pero los defensores del jugador indicaron en octubre que se trataba de su exnovia Brenda Patea.

Alexander Zverev se declara inocente y ha rechazado en todo momento las acusaciones.

En enero de 2023, la ATP, que gestiona el circuito profesional masculino, cerró por falta de pruebas suficientes un expediente que había abierto sobre las acusaciones de violencia doméstica que había realizado otra expareja del tenista, Olga Sharypova, que decidió no acudir a la justicia.