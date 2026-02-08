Alfred, campeona olímpica de velocidad, vuela en su inicio de temporada

La campeona olímpica de los 100 m Julien Alfred realizó este sábado un impresionante debut de temporada en los 60 m, al marcar 7,00 segundos en una competición menor en Estados Unidos.

La atleta santalucense, de 24 años, ganó su primera serie en 7,04 segundos y luego voló hasta 7,00 en la final, estableciendo la mejor marca mundial del año en el Woo Pig Classic de pista cubierta en Fayetteville, Arkansas.

Alfred, que entrena en Texas, se coronó campeona mundial indoor de 60 m en 2024 en Glasgow.

Es la segunda mujer más rápida en la historia de la prueba, con su tiempo de 6,94 segundos en 2023.

La santalucense ganó el oro olímpico en los 100 m en los Juegos de París en 2024 y obtuvo el bronce en el Mundial el año pasado en Tokio.

La temporada de atletismo en pista cubierta de este año culminará en el campeonato mundial en Toruń, Polonia, que se celebrará del 20 al 22 de marzo.