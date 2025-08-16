All Blacks derrotan 41-24 a Los Pumas en inicio del Rugby Championship 2025

Los All Blacks derrotaron 41 a 24 el sábado de visita a Los Pumas en el inicio del Rugby Championship de 2025, el torneo que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur.

Samisoni Taukei'aho anotó dos tries sobre el final para darle la amplia ventaja el quince neozelandés sobre su par argentino en partido jugado en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

Los All Blacks se habían ido con ventaja de 31-10 al descanso y vieron como Los Pumas se les acercaron peligrosamente, hasta que Taukei'aho liquidó el pleito.

Más temprano, en estadio Ellis Park de Johannesburgo, en el partido que abrió el Rugby Championship, Australia sorprendió al vencer a la campeona mundial Sudáfrica por 38 a 22.

De esta manera, los Wallabies derrotaron de visitantes a los Springboks por primera vez desde 2011.

- All Blacks justos ganadores -

El equipo neozelandés fue un claro ganador, a partir de un juego clínico, sostenido en la potencia y la efectividad, ya que anotó cada vez que se acercó al in goal argentino. Dio un buen primer paso para recuperar la corona actualmente en poder de los Springboks.

Los Pumas intentaron presionar en los primeros minutos, pero los All Blacks rápidamente tomaron ventaja con un try de Sevu Reece, aunque los sudamericanos respondieron poco después cuando Rodrigo Isgró apoyó para achicar diferencias.

Sin embargo, Argentina se quedó con uno menos por la amonestación de Mayco Vivas y Nueva Zelanda pasó de nuevo al frente a través de Cortez Ratima.

Los Pumas pagaban precio a la indisciplina defensiva –concedieron 9 penales en la primera parte-, y sus rivales aceleraron en los últimos minutos de la etapa inicial con otros dos tries, de Savea y Reece para irse al descanso con una amplia ventaja (31-10).

- Mejoría Puma, aunque insuficiente -

Mejoró notoriamente el local en la segunda parte con los cambios, con Albornoz en una gran tarea como apertura, y achicó distancias con sendos tries de Albornoz y Joaquín Oviedo para quedar a un try de distancia.

Pero, contra las cuerdas, los All Blacks reaccionaron con personalidad y volvieron a sacar distancia con el poderío del maul y sendos tries apoyados por Samisoni Taukei'aho.

"Fue un partido difícil, Argentina aguantó hasta el último minuto. Tuvimos nuestros momentos y ellos los suyos, pero fue un buen partido y me alegro de que hemos podido conseguir la victoria", destacó Sevu Reece, autor de dos tries para los All Blacks.

El wing neozelandés consideró que la disciplina y los pases son cosas en las que los All Blacks necesitan mejorar y expresó que "probablemente ahí es donde aflojamos un poco".

Los Pumas y los All Blacks volverán a enfrentarse la semana próxima en suelo argentino, esta vez en el estadio de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

Así formaron los equipos:

Argentina: Juan Cruz Mallía - Rodrigo Isgró (Santiago Carreras, 50), Lucio Cinti (Justo Piccardo, 74), Santiago Chocobares y Bautista Delguy - Tomás Albornoz y Gonzalo García (Simón Benítez Cruz, 63) - Joaquín Oviedo, Marcos Kremer (Juan Martín González, 50) y Pablo Matera - Pedro Rubiolo y Franco Molina (Guido Petti, 50) - Pedro Delgado (Joel Sclavi, 46), Julián Montoya (Ignacio Ruiz, 63) y Mayco Vivas (Nahuel Tetaz Chaparro, 46). Entrenador: Felipe Contepomi.

Nueva Zelanda: Will Jordan - Sevu Reece (Damian McKenzie, 55), Billy Proctor (Anton Lienert-Brown, 69), Jordie Barrett y Rieko Ioane - Beauden Barrett y Cortez Ratima (Finlay Christie, 50) - Ardie Savea, Duplessis Kirifi, y Tupuo Vaa'i - Fabian Holland y Scott Barrett (Patrick Tuipulotu, 55) - Fletcher Newell (Pasilio Tosi, 49), Codie Taylor (Samisoni Taukei'aho, 50) y Ethan De Groot (Ollie Norris 50). Entrenador: Scott Robertson.

Puntos para Argentina: tries de Rodrigo Isgró (15), Tomás Albornoz (50) y Joaquín Oviedo (63), tres conversiones de Albornoz, penal de Albornoz (29).

Puntos para Nueva Zelanda: tries de Sevu Reece (8 y 40+3), Cortez Ratima (24), Ardie Savea (37) y Samisoni Taukei'aho (69 y 74), cuatro conversiones de Beauden Barrett, penal de Beauden Barrett (4).

Árbitro: Pierre Brousset (Francia).