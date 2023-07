All Blacks ganan Rugby Championship a poco más de un mes para el Mundial

A poco más de un mes para el Mundial (en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre), los All Blacks neozelandeses conquistaron el Rugby Championships tras imponerse a Australia por 38-7, este sábado en Melbourne.

Con este triunfo, los All Blacks cierran el campeonato de los equipos del hemisferio sur con pleno de tres victorias, después de haber ganado también a Argentina (41-12) y Sudáfrica (35-20), dos selecciones que se enfrentarán este sábado en Johannesburgo.

Es el cuarto título consecutivo del Rugby Championship para los All Blacks, algo que no conseguían desde hace quince años (2005-2008), en los años del Tres Naciones, cuando Argentina todavía no se había sumado a la competición.

Los neozelandeses llevan casi un año invictos, parecen haber superado su crisis del año pasado y lanzan un mensaje claro de cara al Mundial, donde será el principal favorito al título, y que arrancará con el partido inaugural contra Francia el 8 de septiembre.

Australia, por su parte, cierra su decepcionante participación con una tercera derrota y cerrando la clasificación en un torneo que este año, por el Mundial, se disputa en formato reducido, a una sola vuelta y tres partidos en total, en lugar de los seis habituales.

En el Melbourne Cricket Ground y salvo los primeros minutos del partido, los Wallabies no pudieron plantar cara a su vecino, encajando un total de seis tries, tres de ellos antes del descanso, al que se llegó con el marcador de 19-7.

Los locales se vieron perjudicados también por las exclusiones temporales de Marika Koroibete (26) y Taniela Tupou (58), teniendo que jugar en inferioridad, lo que aprovecharon los neozelandeses para anotar en cada una de esas dos ocasiones.