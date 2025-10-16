Deportes

Alonso no descarta a Verstappen para el título mundial de F1

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, durante una conferencia de prensa en el marco del GP de Estados Unidos de F1, en el circuito de las Américas, en Austin, Texas, el 16 de octubre de 2025 RONALDO SCHEMIDT
AFP
16 de octubre de 2025

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso afirmó este jueves que Max Verstappen es capaz de remontar los 63 puntos que le separan del líder del campeonato de la Fórmula 1, Oscar Piastri, y lograr así un quinto título mundial consecutivo.

El veterano piloto español de Aston Martin no precisó si cree que el neerlandés culminará la remontada, pero sí aseveró que si alguien puede lograrlo es el corredor de Red Bull.

"Es difícil de decir o de adivinar quién puede ganar el campeonato", declaró Alonso ante los periodistas en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el domingo en Austin, Texas.

"Los dos McLarens tienen un poco más de ventaja por los puntos y yo diría que está entre ellos dos, pero Max es un piloto increíble. Es uno de los mejores de la historia", valoró el piloto asturiano de 44 años.

"Obviamente está luchando contra un coche superior como es el McLaren, pero si llega la última carrera y están apretados en puntos, quizá en ese momento se convierta en el hombre a seguir".

