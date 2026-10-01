Alpinista veragüense conquista la cima del volcán Chimborazo en Ecuador

Un alpinista panameño Edward Balladares, oriundo del distrito de Santiago, provincia de Veraguas, hizo historia al conquistar cuatro cumbres en Ecuador, entre ellas el volcán Chimborazo, a 6,268 metros de altura, considerado el punto de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta. Con esta hazaña, se convirtió en el tercer nacional en registrar el ascenso a esta emblemática montaña. Previamente, logró las cimas del Rucu Pichincha (4696 metros), Illiniza Norte (5126 metros) y el volcán Cotopaxi (5897 metros).

La expedición estuvo integrada por cuatro deportistas: dos colombianos, un estadounidense y el representante de Panamá. El grupo realizó de manera conjunta el ascenso a las primeras tres elevaciones, pero solo el panameño logró alcanzar la cumbre del Chimborazo. Como preparación previa, cumplió una fase de aclimatación en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en Colombia, con entrenamientos a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, infomaron en un comunicado.

La travesía contó con el respaldo y acompañamiento de la organización Espeletia Expedition, la cual brindó soporte logístico integral durante el reto en territorio ecuatoriano.