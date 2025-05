Ancelotti es el "mejor" para devolver a Brasil a la gloria, opina Zico

El historial de Carlo Ancelotti para sacar lo mejor de los jugadores brasileños lo convierte en el hombre indicado para llevar a la 'Canarinha' de vuelta a la cima, dijo a AFP la leyenda del fútbol Zico.

El italiano Ancelotti ha prometido guiar nuevamente a Brasil, cinco veces campeona del mundo, al cetro el próximo año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, después de convertirse en el primer entrenador no brasileño en liderar el equipo en seis décadas.

En el Real Madrid, ha cultivado a brasileños como Vinicius Junior, ayudando a convertir al joven de 24 años en una de las mayores estrellas de la liga española pese a unos inicios marcados por las burlas por su falta de acierto de cara a puerta.

Zico es uno de los mejores jugadores que jamás haya usado la icónica camiseta amarilla de Brasil y cree que la comprensión y experiencia de Ancelotti lo convierten en el hombre ideal para el puesto.

"Ancelotti jugó con jugadores brasileños, ha sido un entrenador campeón con jugadores brasileños en varios equipos y siempre ha elogiado a los jugadores brasileños y los ha colocado en una posición para ayudarlo", dijo Zico a AFP en Japón, donde la leyenda de 72 años es asesor del club de la J-League Kashima Antlers.

"Él tiene una gran comprensión, ama el fútbol, y su enfoque sobre el fútbol está muy en línea con el pensamiento brasileño", añadió. "Por eso creo que puede tener éxito por esta razón, puede ayudar a los jugadores brasileños a prosperar con su conocimiento, su habilidad y su experiencia".

Con 65 años, Ancelotti ha conquistado cinco Ligas de Campeones y ha dirigido a la élite de los clubes europeos, incluidos el Real Madrid, AC Milan y Bayern Múnich. En su nueva etapa asume las riendas de un equipo nacional por primera vez y se convierte en el primer seleccionador no brasileño desde 1965.

Para Zico, los entrenadores brasileños ya no están de moda en todo el mundo, señalando una disminución del número esparcido por puntos destacados como África, Arabia Saudita y Japón.

- Clasificación todavía en juego -

Zico, quien ha sido entrenador en varios países, incluidos Uzbekistán, Irak e India, cree que la Federación Brasileña tenía pocas opciones más allá de buscar candidatos extranjeros.

"No es un buen momento para los entrenadores brasileños, no sólo en Brasil sino en todo el mundo", dijo. "Cuando se trata del equipo de Brasil, si vas a traer a alguien, trae al mejor. Como lo veo, Brasil trajo al mejor. Para mí es el mejor, así que no veo nada de lo que quejarse".

Brasil aún tiene que asegurar su boleto para el Mundial-2026, y actualmente está cuarto en la tabla de clasificación sudamericana.

Ancelotti es el cuarto entrenador de la 'Canarinha' desde que Tite renunció después de la derrota de cuartos de final contra Croacia en el Mundial-2022 en Catar.

El italiano se enfrenta a algunos partidos complicados en su camino a clasificar al Mundial, con visitas a gran altura a Ecuador y Bolivia, pero Zico cree que Brasil puede ser uno de los principales contendientes para el título si evitan lo impensable y aseguran su lugar en el torneo.

"Creo que Brasil tiene una oportunidad si Ancelotti logra hacer un buen trabajo en el poco tiempo que tiene", dijo. "Creo que Brasil podría convertirse en uno de los contendientes por el título. ¿Por qué no? No veo a ningún equipo en el mundo hoy como favorito".