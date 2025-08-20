Andoni Zubizarreta deja de ser director deportivo del Oporto

El Oporto anunció este miércoles que Andoni Zubizarreta dejó de ser director deportivo del club portugués, cargo que ocupaba desde abril de 2024, una decisión que se tomó de manera amistosa.

"El Futebol Clube do Porto informa a sus socios, aficionados y simpatizantes que el club y el director deportivo Andoni Zubizarreta han decidido, de forma conjunta y amistosa, poner fin a su relación contractual", señaló la entidad lusa en un comunicado.

"La amplia experiencia de Andoni Zubizarreta ha permitido al FC Oporto sentar las bases de un proyecto deportivo sólido, susceptible de desarrollarse y consolidarse en el futuro", prosiguió el Oporto, cuyo presidente es André Villas-Boas, extécnico del Chelsea y del Marsella.

Zubizarreta, de 63 años, fichó entre otros para el Oporto a Samuel Aghehowa, proveniente del Atlético de Madrid, y al centrocampista Gabri Veiga, procedente del Al Ahli saudita, y propició el traspaso de Nico González al Manchester City por 60 millones de euros (casi 70 millones de dólares).

El Oporto subrayó que su gestión contribuyó no solo a reforzar la plantilla sino también a promover su sostenibilidad financiera.

"Una vez definidas las prioridades de ambas partes para las próximas temporadas, se entendió que este era el momento más adecuado para dar por concluida la relación entre ambas", concluyó el club luso.

El ex guardameta del Athletic y FC Barcelona también fue responsable deportivo en ese último club, en un periodo en el que se fichó al brasileño Neymar y al uruguayo Luis Suárez.