Andreeva vence a Pegula y es la primera finalista de las WTA Finals 2026

La joven rusa Mirra Andreeva derrotó este sábado a la estadounidense Jessica Pegula en la primera semifinal de las WTA Finals, en Indian Wells (California), y se aseguró el ascenso al segundo lugar del ránking mundial.

Andreeva, actualmente tercera del escalafón, superó a Pegula, quinta, por 6-3 y 6-4 y sigue sin perder un solo set en este torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

La rusa de 19 años, debutante en las WTA Finals, pugnará el domingo por el título frente a la ganadora de la otra semifinal, que se disputaba más tarde, entre la checa Linda Noskova y la ucraniana Elina Svitolina.

Un triunfo el domingo redondearía una extraordinaria temporada para Andreeva, que incluyó su primer título de Grand Slam en Roland Garros en junio y ahora el asalto al segundo lugar del ránking desbancando a la bielorrusa Aryna Sabalenka.