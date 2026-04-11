Andreeva y Potapova pelearán por el título en el WTA 500 de Linz

La rusa Mirra Andreeva, primera cabeza de serie, avanzó sin problemas a su segunda final en 2026 tras su victoria en sets corridos sobre la rumana Elena-Gabriela Ruse sobre la tierra batida de Linz, este sábado.

En un torneo donde no figura ninguna de las nueva primeras raquetas femeninas del mundo, la jugadora rusa de 18 años se impuso 6-4, 6-1 en la localidad austriaca y se aseguró un enfrentamiento el domingo con la austriaca nacida en Rusia Anastasia Potapova.

Andreeva buscará el domingo su segundo título de la temporada tras el logrado en Adelaida (Australia) en enero.

Potapova, número 97 del mundo, campeona en Linz en 2023, aseguró su clasificación a la final al eliminar también en dos sets, 6-4, 6-2, a la croata Donna Vekic.

Será el cuarto enfrentamiento entre Potapova y Andreeva, con ventaja de 2-1 para la primera, aunque perdió su último duelo.