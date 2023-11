Andy Murray rompe con su entrenador Ivan Lendl por tercera vez

El tenista británico Andy Murray terminó por tercera vez su relación laboral con su entrenador, Ivan Lendl, que como él fue en su día número uno del tenis mundial masculino.

Una temporada con resultados por debajo de las expectativas ha motivado esta decisión.

Con Lendl, checo nacionalizado estadounidense, Murray ganó durante su carrera los tres títulos del Grand Slam (Wimbledon en 2013 y 2016, Abierto de Estados Unidos en 2012) que tiene en su palmarés.

Había recurrido de nuevo a él el pasado marzo, para tratar de dar un nuevo impulso a su carrera.

El jugador escocés de 36 años logró entrar en el 'Top 50' después de sus importantes problemas en la cadera y es ahora el 42º del mundo, pero sin poder acercarse al nivel de sus mejores días.

"Ivan ha estado a mi largo en los mejores momentos de mi carrera y no le podré agradecer lo suficiente todo lo que me ha ayudado a conseguir", afirmó Murray. "Tiene una personalidad única, sabe lo que hace falta para ganar y he aprendido mucho de él en estos años", apuntó.

La reticencia de Lendl (63 años) a viajar lejos de su base de operaciones en Estados Unidos sería también uno de los motivos que estarían detrás de esta ruptura profesional.