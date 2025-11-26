Ángel Cortés regresa a Panamá con el primer oro en los Juegos Bolivarianos 2025

El primer y hasta ahora único medallista de oro de Panamá en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, Ángel Cortés, regresó este martes al país, donde fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El luchador panameño, quien también es Cabo Segundo de la Policía Nacional, fue escoltado y homenajeado por unidades policiales, además de ser recibido por familiares y amigos que celebraron su histórico triunfo.

Cortés conquistó la presea dorada en la modalidad Libre (86 kg) de lucha, luego de imponerse 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y 6-0 al peruano Jesús Landa durante la Ronda Única de competencia.