Anisimova elimina a brasileña Haddad y se reencontrará con Swiatek

La estadounidense Amanda Anisimova derrotó la noche del lunes a la brasileña Beatriz Haddad y jugará los cuartos de final del US Open frente a Iga Swiatek, ante quien perdió contundentemente en la reciente final de Wimbledon.

Anisimova, número nueve de la WTA, superó a Haddad (22) por 6-0 y 6-3 en el cierre de la función nocturna en Nueva York.

Haddad, última raqueta latinoamericana que seguía en pie, aspiraba a clasificar por segundo año consecutivo a los cuartos de este Grand Slam.

Pero el duelo se le puso cuesta arriba desde el principio en la pista central, donde los apasionados aficionados brasileños intentaban equilibrar el apoyo a la jugadora local.

Anisimova mandó con su potente en un fugaz primer set de 26 minutos, en el que Haddad sólo ganó tres puntos al retorno y fue quebrada en sus tres turnos.

En la pista Arthur Ashe, la mayor del mundo con 23.000 asientos, los populares cánticos de 'Bia, Bia' trataban de hacerse sentir para reactivar a su jugadora.

En el arranque del segundo set Haddad encontró su primer quiebre y empató 1-1, resistiendo entonces los largos intercambios con su potente rival.

Pero la zurda paulista no confirmó el break y Anisimova no le dio ninguna otra oportunidad hasta sellar el pase a sus primeros cuartos del US Open.

"Hacía unos años que no jugaba aquí y me encanta esta atmósfera", dijo Anisimova. "Ojalá hubiera habido un poco más de amor pero habían muchos aficionados brasileños".

Los cuartos de final le depararán un temprano reencuentro con la estrella polaca Iga Swiatek, quien el 12 de julio le asestó una devastadora derrota por doble 6-0 en la final de Wimbledon.

"¿Quién hubiera pensado que jugaríamos otra vez tan pronto?", se preguntó Anisimova. "Estoy emocionada y espero que sea un gran partido... esta vez".