Ann Li y Lulu Sun disputarán la final del WTA 250 de Guangzhou

Lulu Sun resta una bola durante su victoria ante Claire Lun en las semifinales del torneo de Guangzhou (China), el 25 de octubre de 2025 STR
AFP
25 de octubre de 2025

La estadounidense Ann Li y la neozelandesa Lulu Sun, números 44 y 116 del mundo respectivamente, se clasificaron este sábado para disputar el domingo la final del torneo femenino de tenis de Guangzhou (China).

Li iba ganando 5-2 en el primer set de su semifinal ante la china Shuai Zhang (112ª del mundo), que renunció a seguir por un problema físico.

En el caso de Sun, su victoria en semifinales fue ante la estadounidense Claire Liu (305ª), por 6-0 y 7-6 (7/3).

-- Torneo WTA 250 de Guangzhou

- Individuales - Semifinales:

Lulu Sun (NZL) derrotó a Claire Liu (USA) 6-0, 7-6 (7/3)

Ann Li (USA/N.2) a Shuai Zhang (CHN) 5-2 y abandono

