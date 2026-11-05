Antonelli busca completar el doblete de Mercedes en el Gran Premio de Brasil

Cinco días después de conquistar el título mundial de pilotos, Kimi Antonelli buscará este fin de semana liderar a Mercedes hacia el doblete en el Gran Premio de Brasil, donde la escudería alemana intentará superar a Ferrari para quedarse con el campeonato de constructores.

El campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, y primer italiano en ganar el Mundial en 73 años, aspira a su décima victoria de una temporada extraordinaria, aunque sabe que su compañero George Russell también quiere regresar a la senda triunfal.

Lastrado por la mala suerte y una serie de averías, el británico apunta a un sólido cierre de temporada y ve en una repetición de su triunfo de 2022 en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, la mejor plataforma para impulsar una nueva candidatura al título en 2027.

"Lo único que puedo prometer es que, en lo que queda de esta temporada y en la próxima, voy a dar absolutamente todo para recuperar el rendimiento que he sido capaz de ofrecer durante la mayor parte de mi carrera", dijo Russell.

"Y ojalá que vuelva un poco de suerte", añadió a comienzos de esta semana, después de felicitar al joven Antonelli, de 20 años, por terminar tercero en México y asegurarse su primer título mundial en la categoría reina del automovilismo.

Russell encadena cuatro carreras sin ganar desde su victoria en Bakú, lograda tras partir desde la pole position, y persigue este fin de semana su cuarto triunfo de la temporada.

El director técnico adjunto, Simone Resta, reconoció, al igual que el jefe del equipo, Toto Wolff, que Mercedes no ha estado a la altura de las circunstancias con Russell durante buena parte de la temporada.

"Realmente tenemos que solucionar estos problemas de cara al futuro", afirmó. "Hemos defraudado a George y realmente se merece tener la oportunidad de luchar por una posición mucho más alta", añadió.

Mercedes necesita sumar al menos tres puntos más que Ferrari para asegurarse el campeonato de constructores.

- Camara, la esperanza brasileña -

Los dos pilotos de las Flechas de Plata también estarán bajo presión frente a Max Verstappen (Red Bull).

El neerlandés atraviesa un gran momento tras ganar tres de las últimas cuatro carreras, incluida la disputada en México el domingo.

La velocidad de su combativo compañero Isack Hadjar también representa una amenaza, al igual que la de los Ferrari, con Lewis Hamilton todavía dolido tras el fracaso de México, donde la escudería se perdió una gran oportunidad de victoria.

Ferrari, sin embargo, no gana en Brasil desde 2017 cuando Sebastian Vettel, anterior poseedor del récord de campeón más joven de la Fórmula 1, logró la victoria en Interlagos.

Tras regresar a Mónaco para acompañar a Alexandra Saint Mleux en el nacimiento de su hija Bianca, Charles Leclerc podría llegar a Interlagos con la atención dividida entre la competición y su nueva vida familiar.

Está previsto que Leclerc descanse en la primera sesión de entrenamientos del viernes, con el piloto reserva Dino Beganovic rodando junto a Hamilton, tres veces vencedor en Interlagos y ciudadano honorario de Brasil.

Lando Norris, ganador en Brasil y campeón mundial el año pasado, tampoco debe ser descartado en un circuito donde ha partido desde la pole en las dos últimas temporadas.

La esperanza brasileña Rafael Camara, de 21 años, iba a sustituir inicialmente a Leclerc, pero finalmente ocupará un asiento en Haas, donde reemplazará a Ryo Hirakawa, décimo en Ciudad de México tras sustituir a Esteban Ocon.

Camara hará su debut en la Fórmula 1 en su circuito de casa con la escudería estadounidense.