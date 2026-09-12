Antonelli domina los entrenamientos libres 3, Hamilton se estrella

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) marcó este sábado el mejor tiempo de la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring de la capital española.

El líder del Mundial superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri (McLaren) por 166 y 189 milésimas de segundo, respectivamente, en una sesión que se vio marcada por dos accidentes que provocaron banderas rojas.

El primero afectó al siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton (Ferrari), que bloqueó los frenos en la última curva y se fue recto hasta incrustarse en un muro de protección.

Este incidente generó una interrupción de más de treinta minutos, el tiempo necesario para reparar las barreras.

En el tramo final de la sesión, el británico Oliver Bearman (Haas) perdió la parte trasera de su monoplaza, haciendo un trompo antes de golpearse violentamente contra el muro en la curva 11, dañando gravemente su coche.

Detrás del trío de cabeza, el vigente campeón del mundo británico Lando Norris (McLaren) marcó el cuarto mejor tiempo, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico George Russell (Mercedes), relegado a más de siete décimas de su compañero de equipo.

El Top 10 lo completan el neozelandés Liam Lawson (Red Bull), el alemán Nico Hülkenberg (Audi), Hamilton y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

A las puertas de meterse entre los diez más rápido se quedó el argentino Franco Colapinto (con Alpine).

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, sólo pudo hacer el 17º mejor puesto, justo por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams), los dos a más de dos segundos de Antonelli, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue antepenúltimo, a más de tres segundos y medio.

Los equipos deben ahora analizar los datos recopilados para afinar la puesta a punto de los monoplazas de cara a una sesión de clasificación que se anuncia espectacular en el exigente trazado de Madring.

- Tercera sesión de entrenamientos libres:

Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.797

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.963

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.986

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.033

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.172

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.499

Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:33.902

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:33.933

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:34.284

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:34.288

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:34.346

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.430

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.481

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.505

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.565

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.971

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:35.020

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.464

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:35.570

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:36.441

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:36.670

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 0.000

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