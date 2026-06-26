Antonelli domina también los segundos ensayos libres en Austria

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue también el más rápido en la segunda sesión de los ensayos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spielberg, donde ya había dominado horas antes la primera sesión.

En esa primera tanda de pruebas, en una jornada de altas temperaturas en Europa Central, Antonelli había quedado justo por delante de su compañero británico George Russell, a solo 40 milésimas de segundo.

En la segunda, Antonelli relegó a Russell al sexto lugar y lideró la hoja de tiempos por delante de los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, segundo y tercero respectivamente.

El prodigio italiano de 19 años, ganador de cinco de los siete primeros Grandes Premios de la temporada, presenta así su candidatura a una nueva victoria en un fin de semana al que llega con 41 puntos de ventaja sobre el segundo de la genera, el veterano inglés de 41 años Lewis Hamilton (Ferrari), que este viernes solo pudo ser quinto.

Justo antes, en el cuarto puesto del día, quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que está teniendo un inicio de temporada complicado, presentó el octavo mejor tiempo, detrás del joven francés Isack Hadjar (Red Bull), séptimo.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) completaron el Top 10 del día en Spielberg.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimosexto y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) apenas vigesimosegundo y último.

Los pilotos españoles tampoco brillaron, Carlos Sainz Jr (Williams) decimoctavo y el veterano Fernando Alonso (Aston Martin) decimonoveno.

- Clasificación de la 2ª sesión de ensayos libres:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:07.014 (32 vueltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:07.251 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:07.339 (32)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:07.564 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:07.611 (33)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:07.637 (25)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:07.758 (28)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:07.855 (35)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:08.235 (34)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:08.300 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:08.376 (33)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:08.378 (29)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:08.532 (33)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:08.559 (32)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:08.830 (33)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:08.831 (30)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:08.838 (34)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:09.131 (30)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:10.544 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:10.698 (32)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:11.307 ( 6)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 0.000 ( 2)

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