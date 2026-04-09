Antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud llega al Parque Omar

La antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 llegó hoy jueves a la capital tras recorrer nueve provincias y dos comarcas, con una parada en el Parque Recreativo y Cultural Omar, donde fue recibida en un acto con participación de atletas y autoridades.

En la actividad estuvieron presentes la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; la directora general de Panamá 2026, Anamae Orillac; y la jefa de misión del Comité Olímpico de Panamá, Lysbeth de Voitier.

Durante el recorrido en este punto de la ciudad, la antorcha fue transportada por los atletas Alexa Ortega, Alisson Samudio, Cristabella Ríos y Chamar Chambers.

La organización informó que el recorrido continuará por distintos puntos de la capital hasta el 12 de abril, cuando la llama llegue al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario donde se realizará la inauguración del evento deportivo regional.