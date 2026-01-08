Anuncian a los convocados de la Sele U-17 para el Torneo del Sol en México

La Selección Sub-17 masculina de fútbol de Panamá participará en el Torneo del Sol 2026, a realizarse en Toluca, México, del 12 al 17 de enero.



En ese sentido, su entrenador, el exfutbolista panameño Felipe Baloy, anunció la escogencia de los 22 jugadores que disputarán el certamen.

Este grupo viajará el sábado 10 de enero rumbo a territorio mexicano y debutará el próximo lunes 12 de enero, en acción del grupo B.

El Torneo del Sol, competición reservada para jugadores nacidos en el 2007 y menores, servirá de preparación con miras al próximo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF, torneo a disputarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El torneo, a realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, reúne a la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, junto a las selecciones regionales de México y equipos destacados de la Liga TDP.

Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B y estará disputando sus partidos de la fase regular el próximo lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final a disputarse el jueves 15.

Los ganadores estarán avanzando a las semifinales el viernes 16 y la gran final se jugará el sábado 17 donde se conocerá el campeón dle Torneo del Sol 2026.

Los partidos serán transmitidos en vivo a través de la plataforma YouTube en el canal @LigaTDP.

El elenco juvenil panameño ya vio acción el año pasado en esta competición, donde accedió hasta la fase de los cuartos de final.

La Sub-17 cumplirá mañana viernes 9 y sábado 10 de enero con sus últimos dos entrenamientos, previo a su viaje este sábado en horas de la tarde rumbo a suelo mexicano.

LISTA DE CONVOCADOS

TORNEO DEL SOL 2026

TOLUCA, MEXICO – 12 al 17 de enero

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

DEFENSAS

Emanuel Edwards CA Independiente

Renso Reyes CA Independiente

Johan Andrade CD Plaza Amador

Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)

Josmil Alderete Tauro FC

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Ian Lucca Centella Tauro FC

Abdiel Gordón Bocas FC

VOLANTES

Jossimar Insturain Tauro FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Lucio Ceballos Sporting SM

Estevis López Veraguas United

Oliver Pinzón CD Universitario

Joseph Choy Academia Costa del Este

Eric Ramos CD Plaza Amador

Gabriel Quiroz Tauro FC

DELANTEROS

Andrés Castillo CA Independiente

Ronaldo Matos Sporting SM

Cuerpo técnico

DT Felipe Baloy

AT Wess Torres

PP Manuel Torres

PF Salvador Márquez

AV Luis Rojo





* Con información de la Federación Panameña de Fútbol.