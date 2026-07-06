Aradia se impone en el Clásico Familia Grimaldo

La colorada nacional de tres años Aradia corrió ayer una de sus mejores presentaciones en el Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a 7 de las mejores yeguas importadas de su generación que cumplen campaña en el ovalo juandieño en el Clásico Oscar Grimaldo Valdés, Oscar, Manuel y José Grimaldo.

La prueba conmemorativa, que era la estelar de la cartilla, se celebró en la sexta carrera, reservada para toda potranca importada de tres años de sobre un tendido de mil 400 metros, en su undécima versión, con una bolsa en disputa de 24 mil 200 dólares, con participación de ocho ejemplares.

Aradia salió del arrancador automático de la posición 8, tomando de inmediato la delantera, para marcar la ruta a sus rivales hasta cruzar la meta por delante de sus rivales, sin poner en riesgo su triunfo, evidenciando superioridad al restos de sus contendoras.

Con esta victoria la ganadora deja récord de cinco triunfos en siete salidas a la pista, acumulando sumas ganadas por el orden de los 69 mil 995 dólares.

Con magistral monta de su jinete habitual Yonis Lasso y bajos los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez, la victoriosa lograba su cuarto triunfo Clásico. El tiempo del cotejo marcó en el cronómetro 1:25 1/5, luego de marcar 22: 4/5 para el primer cuarto de milla, 46: 0 los 800 metros y 1:12.0 para los mil 200 metros/

Aradia es una hija de Preservatinist en Hello Dearlie por Giant Causeway es un hijo de Jaguar Paw en Ráfaga por Proud Trouth, nacido y criado en el Brederston C, Jones, en Estados Unidos.

Tras la ganadora arribaron a la meta Volatile Girl, Sol Triny Carol, Miss Good Night y cerró el marcador Ataviada.

En el marco de la celebración de la edición 11 del Clásico de la familia Grimaldo se celebraron eventos de hándicap, ganados por los ejemplares Campbell’Work, Argentum Re; Privilegiado, Seguros Triple A.; Quader, Seguros Boutet; y Candy Moon, seguros MMG Seguros.