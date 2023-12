$!¿Arbitraje en LPF está a la altura?

Este domingo termina una temporada más de la Primera División de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con la final del Torneo Clausura 2023, y vuelve abrirse el debate sobre los arbitrajes en los partidos.

“Los árbitros siempre estarán en el ojo de la tormenta, de alguna manera se va a generar polémica entre los que ganen o pierdan. Habrá controversia con los árbitros en base a lo que ellos apliquen o no, conociendo el reglamento”, reconoció el comentarista deportivo Luis Carlos Bailey.

La mayoría de los consultados abogaron por la implementación del VAR (Siglas en inglés de Árbitro asistente de video) para hacer los juegos más justos.

Para David Peña, periodista deportivo, “el VAR en lo arbitral, siempre es bueno, ya ayuda y sería excelente” tenerlo en Panamá.

Por su parte, Freddie Tobar, de la barra ‘La Albinegra’, fanáticos de Tauro F.C., afirmó que antes de pensar en la inclusión del VAR, la liga debe enfocarse en mejorar la capacidad de los árbitros, “ellos cometen muchos errores, y no es un tema de favorecer a un equipo u otros, sino que hay desaciertos infantiles”, pues “de nada sirve el VAR, sino tenemos árbitros que no saben o no aplican las reglas. En la parte organizativa, la LPF tiene mucho, mucho trabajo que hacer”.