Argentina a la conquista de tierras británicas con un triplete inédito

Argentina, que viene de ganar en Gales y en Escocia en la ventana de noviembre del rugby internacional, busca hacer historia contra Inglaterra, el domingo en el mítico estadio londinense de Twickenham, con una tercera victoria seguida en tierras británicas.

El desafío en la catedral mundial del deporte del balón ovalado será complicado ante una selección inglesa que ganó la semana pasada a la difícil Nueva Zelanda por 33-19 en Twickenham, tras remontar un 12-0 en contra.

Pero si Inglaterra, que quedó segunda en la edición de este año del Seis Naciones, detrás de Francia, llega con moral, también lo hace Argentina en este atractivo test, con victorias en Gales y Escocia.

Los Pumas aplastaron hace dos semanas en Cardiff a Gales (52-28), para imponerse de nuevo el domingo pasado a Escocia por 33-24, tras remontar un 21-0 en contra.

- "Desafío enorme" -

Pero, sin duda, la dificultad será mucho mayor en Londres contra Inglaterra, que llave diez victorias consecutivas.

"Es un desafío enorme, porque probablemente sean el equipo más en forma en el mundo, quizás solo por debajo de Sudáfrica", avisó el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, tras su victoria en Escocia.

"Cuando hemos venido en el pasado a Reino Unido, había veces que ganamos dos partidos, pero no muy a menudo. En ocasiones ganamos uno, pero nunca tres consecutivos", añadió, ilusionado, Contepomi ante la posibilidad de hacer historia en Twickenham.

En 2001, en otra ventana de noviembre, Argentina ya logró dos victorias, contra Gales y Escocia, en su gira británica, sin llegar a jugar en aquella ocasión contra Inglaterra.

La victoria en Escocia garantizó a Argentina la sexta posición del ranking mundial y el estatus de cabeza de serie en diciembre, cuando se realizará el sorteo del próximo Mundial de Australia-2027.

La selección albiceleste regresa a Twickenham más de mes y medio después de haber caído contra Sudáfrica por 29-27, el 4 de octubre pasado, en el cierre del Rugby Championship, el campeonato de naciones del Hemiferio Sur.

- Dos victorias en Twickenham -

En aquel partido, Argentina dio una buena imagen ante los Springboks, que con su victoria ganaron el torneo.

Los Pumas, que terminaron en cuarta y última posición del torneo, llegaron a tener una ventaja de 13-3 contra los sudafricanos, ahora la gran potencia del rugby, tras ganar los dos últimos Mundiales y los dos pasados Rugby Championships.

El equipo sudamericano se impuso en el pasado dos veces en Twickenham contra Inglaterra, en 2006 (25-18) y la más reciente, en 2022, por 30-29.

Argentina anunció el viernes un XV titular con cinco cambios respecto a la última victoria en Escocia y la principal noticia será el regreso del apertura Tomás Albornoz, que reemplaza a Gerónimo Prisciantelli tras recuperarse de la lesión en los isquiotibiales que había sufrido ante Sudáfrica en el Rugby Championship.

Por su parte, Inglaterra llega al partido un poco mermado tras anunciarse esta semana las bajas por lesión del centro Fraser Dingwall, el hooker Jamie George y los backs Ollie Lawrence y Tom Roebuck, que se suman a las ya conocidas del segunda línea Ollie Chessum y del wing Tomy Freeman.

El partido en Twickenham será un buen test para probar el potencial de los Pumas, con el Mundial de 2027 como fondo y también de cara a 2026, con la llegada del Campeonato de Naciones, el nuevo torneo que reunirá a los doce mejores equipos del mundo.