Argentina da el golpe ante Nueva Zelanda y Sudáfrica toma revancha de Australia

Argentina se regaló una alegría al vencer este sábado por primera vez en su casa a la poderosa Nueva Zelanda, mientras que Sudáfrica tuvo su desquite sobre Australia en la segunda fecha del Rugby Championship de 2025.

En el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, ante unos 48.000 espectadores, los Pumas tomaron nota de los errores cometidos la semana pasada en el primer partido en Córdoba (24-41), en el centro de Argentina, en la apertura del certamen que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur.

Los albicelestes esta vez dieron cuenta de los All Blacks por 29-23 con una formidable tarea colectiva, en la que destacó la potencia de Pablo Matera, la figura de la noche, para frenar a los oceánicos.

"Sabíamos que teníamos que cambiar, era el último partido de este año en Argentina. Era una gran oportunidad y había que darlo todo. Fuimos más finos, estuvimos bien en la recepción, ellos no pudieron desequilibrar en el scrum ni en el maul, y los atacamos mucho", destacó Matera.

Los Pumas consiguieron su cuarta victoria frente a los Hombres de Negro, pero esta fue la primera en suelo argentino, en una jornada que incluyó la despedida de Nahuel Tetaz Chaparro de la selección sudamericana, a los 36 años, y un partido 100 internacional sin festejo para el hooker neozelandés Codie Taylor.

- Los campeones del mundo se vengan -

Los albicelestes estuvieron concentrados de principio a fin, redujeron al mínimo la cantidad de equivocaciones y capitalizaron a su vez un flojo partido de los Hombres de Negro, con un Beauden Barrett errático y problemas de indisciplina, varios penales concedidos y tres amonestados.

"Ellos mostraron más pasión e intensidad", dijo el capitán visitante Scott Barrett. "Superaron la línea de ventaja y mantuvieron la posesión del balón, mientras que nosotros cometimos faltas que solo alimentaron su juego. Son un equipo de calidad y nos superaron".

Más temprano, la campeona mundial Sudáfrica se tomó la revancha tras la derrota sorpresa por 38 a 22 ante Australia, y venció al mismo rival por 30-22 en Ciudad del Cabo.

Los sudafricanos, vencedores del pasado Championship, hicieron nueve cambios en su XV respecto al primer partido y la imagen mejoró, con Handré Pollard como factor clave, con 15 puntos anotados.

Los australianos se mostraron de nuevo incómodos y llegaron a confiar en una nueva sorpresa después de que en el 68 Brandon Paenga-Amosa firmara un try que acercó al equipo de Oceanía a solo un punto (23-22).

James O'Connor no acertó ahí con el pie y los Springboks se mantuvieron por delante en el marcador, algo que consolidó en el 74 un try de Eben Etzebeth, para apuntalar un triunfo tan sufrido como necesario.

Con una imagen poco convincente hasta ahora, Sudáfrica continuará en el torneo del rugby del hemisferio sur rindiendo visita a Nueva Zelanda los días 6 y 13 de septiembre, mientras que Australia recibirá esos mismos días a Argentina.

Luego de dos jornadas, el Rugby Championship muestra paridad con un triunfo para cada equipo, aunque con ventaja mínima para los All Blacks, que lograron sumar punto bonus en sus dos encuentros.

-- Próxima fecha

- Sábado 6 de septiembre

Australia-Argentina, en Queensland

Nueva Zelanda-Sudáfrica, en Auckland

-- Posiciones:

- Pts J G E P TF TC DG PB

1. Nueva Zelanda 6 2 1 0 1 64 53 11 2

2. Australia 5 2 1 0 1 60 52 8 1

3. Sudáfrica 4 2 1 0 1 52 60 -8 0

4. Argentina 4 2 1 0 1 52 60 -11 0

(PB) punto bonus