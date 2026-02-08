Argentina quedó eliminada en la Davis, Colombia derrota a Marruecos en clima tenso

Argentina fue eliminada este domingo en la primera ronda de la Copa Davis por Corea del Sur, en una jornada en la que Ecuador buscará sentenciar su triunfo en Quito ante la favorita Australia y en la que el equipo de Colombia fue agredido por aficionados marroquíes tras ganar su serie contra la nación norteafricana.

En Busán y alentado ruidosamente por sus aficionados, Corea del Sur logró dar vuelta su serie contra Argentina para terminar imponiéndose por 3-2.

Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez habían puesto a Argentina 2-1 arriba en el primer partido del domingo al vencer a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles.

Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (N.19), que decidió no tomar parte en esta eliminatoria tras participar en el Abierto de Australia, Argentina no logró sentenciar la serie.

Thiago Agustín Tirante perdió contra Kwon Soon-woo, un jugador ubicado 248 puestos por debajo en el ranking respecto al argentino, por 6-4, 4-6 y 6-3.

Más tarde, en el punto decisivo, Hyeon Chung, un tenista que actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en el país asiático, pasó ante Marco Trungelliti, al que derrotó por 6-4 y 6-3.

”El simple hecho de haber sido seleccionado para representar a Argentina en la Copa Davis es un sueño hecho realidad. Por eso la decepción es aún mayor”, dijo Tirante tras la derrota.

El tenista argentino, de 24 años y actualmente en el puesto 556 del ránking de la ATP, destacó sin embargo que haber defendido a su país en la Copa Davis fue lo mejor que le pasó en su carrera en el tenis.

”Fue la mejor semana de mi carrera tenística”, afirmó.

Ecuador, por su parte, quedó una victoria de dar la sorpresa frente a Australia en el Quito Tenis y Golf Club, en cancha de arcilla a 2.850 metros de altitud.

Los ecuatorianos se pusieron 2-0 arriba el sábado con las victorias de Álvaro Guillén Meza sobre Rinky Hijikata por 6-4, 1-6, 6-4 y de Andrés Andrade frente a James Duckworth por 3-6, 6-3, 7-5.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo buscarán darle el punto decisivo a los sudamericanos cuando enfrenten a Rinky Hijikata y Jason Kubler en el partido de dobles.

En los últimos dos singles, Álvaro Guillén Meza jugará contra James Duckworth y Andrés Andrade frente a Hijikata.

Francia, República Checa y Bélgica se sumaron este domingo al grupo de clasificados a la segunda ronda, en el que ya se habían asegurado su lugar Chile, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Croacia, Austria.

En Paso de Calais, el local Arthur Rinderknech le dio este domingo el punto decisivo a Francia para vencer 3-1 a Eslovaquia al derrotar a Alex Molcan por 7-5, 7-6 (8/6).

República Checa, de local en Jihlava, liquidó el domingo su serie contra Suecia por 3-0 al ganar el partido de dobles, al igual que Bélgica contra Bulgaria de visitante en Plovdiv.

La Final 8 de la Copa Davis 2026 se jugará en noviembre en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente triple campeón.

En el Grupo Mundial I, Colombia dio la sorpresa al vencer a domicilio a Marruecos por 3-1, pero tras su triunfo el elenco sudamericano fue agredido por aficionados locales, que les lanzaron botellas y otros objetos cuando se retiraba de la cancha.

Nicolás Mejía le dio la victoria a Colombia al vencer en el partido decisivo al local Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2 en la serie jugada en el Union Sportive Marocaine Tennis Club, en Casablanca.

Pese a ser hostigado por aficionados que lo silbaron durante todo el partido, Mejía logró el punto decisivo y posteriormente hizo un gesto de silencio a todos los marroquíes presentes que nuevamente lo silbaron.

Tras una pequeña discusión, Mejía fue a festejar su victoria al centro de la cancha pese a que hubo gente de la organización que lo intentó detener y el público local, frustrado, comenzó a arrojarles botellas a los tenistas y delegados colombianos e increpaba a Mejía por sus gestos.

Con su victoria, Colombia se clasificó para disputar el repechaje en septiembre para ascender a las Qualifiers de 2027 contra uno de los perdedores de la primera ronda este fin de semana.