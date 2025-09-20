Argentino Cerúndolo bate a Rune y pone por delante al equipo Mundo en Laver Cup

Manteniendo su imbatibilidad en la Laver Cup, el tenista argentino Francisco Cerúndolo derrotó el sábado en sets corridos al danés Holger Rune y puso en ventaja al equipo Mundo 5-3 frente al de Europa.

Cerúndolo, número 21 de la ATP, superó a Rune (11) por 6-3 y 7-6 (7/5) en el segundo partido de la jornada en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos).

El tenista de Buenos Aires, de 27 años, está invicto en sus tres participaciones en este torneo impulsado por Roger Federer.

En la edición de 2023, celebrada en Vancouver (Canadá), derrotó al español Alejandro Davidovich y el año pasado al noruego Casper Ruud en Berlín, ambas victorias sin dejarse tampoco un solo set.

"Me gusta mucho jugar en eventos por equipos: este evento, la Copa Davis...", declaró Cerúndolo. "Es algo diferente al resto del año. Es fantástico tener a mis rivales como compañeros de equipo, apoyándonos mutuamente y tener un capitán en la pista, es realmente especial".

La actuación del argentino entusiasmó al nuevo capitán del equipo Mundo, el legendario Andre Agassi, quien lo alentó apasionadamente desde el banco.

Antes incluso de saludar en la red a Rune, Cerúndolo corrió a la banda a festejar el triunfo chocando en el aire con Agassi.

"Este tipo es como el Peñón de Gibraltar", dijo el estadounidense sobre Cerúndolo. "Es un luchador. Nunca vacila, da lo mejor de sí mismo, día tras día, punto tras punto. Ha sido increíble en este evento a lo largo de los años y hoy ha estado genial".

Frente a Rune, contra quien había perdido su único duelo previo en 2023 en Roland Garros, Cerúndolo marcó el ritmo del partido con una potente y certera derecha.

Tras un primer set de claro dominio, el sudamericano resistió un punto de set de Rune cuando tenía una desventaja de 6-5 para rematar después el trabajo en el tiebreak.

"Fue un partido muy bueno por mi parte (...) Está siendo un gran día para nosotros", se felicitó Cerúndolo, único tenista argentino que ha logrado victorias en este evento desde su creación en 2017.

El equipo Mundo, que terminó la jornada inaugural del viernes con una desventaja de 3-1, se puso por delante 5-3 gracias a los triunfos de Cerúndolo y otro del australiano Alex De Miñaur sobre el alemán Alexander Zverev.

El título de la Laver Cup, cuyo vigente campeón es Europa, se otorga al primer combinado que alcance 13 puntos.