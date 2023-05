$!Arias, tildado de homofóbico

Como desafortunada y ofensiva fue catalogada la expresión del presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) Manuel Arias al responder una pregunta de un comunicador social, luego del partido de la final de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el pasado 27 de mayo, entre CAI y Tauro FC. A la pregunta: “¿Es mejor que cada quien se identifique con un equipo local?”, Arias respondió: “El que no se identifica con un equipo local, es pato”. La palabra ‘pato’ es usada en Panamá para referirse de manera despectiva a integrantes de la comunidad LGBTQ+ o para ofender a alguien aduciendo que es homosexual al compararlo con este animal volador.

Freddie Tobar, de la barra ‘La Albinegra’, fanáticos de Tauro FC, dijo que fueron “declaraciones fatales, lamentables; sin ánimos de excusarlo, quiero pensar que se le fue la onda y no supo que decir al momento de la entrevista, queda pedir disculpas, son unas declaraciones fuera de lugar”. Añadió que “no tenemos estadios decentes y es por eso que la gente no va a ver fútbol en el país y no son fans de la LPF”. “...sus declaraciones motivan a la discriminación y homofobia. A mi me gusta el fútbol y apoyo a la LPF, entonces ¿soy heterosexual o que animal sería?”, indicó Franklyn Robinson, comunicador social y presidente del World Pride Panama. ”Jamás estaré de acuerdo, con las expresiones homofóbicas del presidente de la FEPAFUT Manuel Arias”, señaló Juan Carlos Delgado, comunicador y especialista en fútbol.

“Fue una declaración desafortunada a un medio que quizás la esencia del mensaje de identificarse con un club tiene buenas intenciones, pero no la forma de terminar, siendo el presidente de la FEPAFUT”, añadió Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de futbolistas de Panamá (AFUTPA). Se intentó contactar a la FEPAFUT para una reacción de Arias, pero no hubo respuesta.