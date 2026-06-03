Arnaldi avanza a semifinales en Roland Garros tras abandono de Berrettini

El italiano Matteo Arnaldi, 104º jugador mundial, se clasificó para su primera semifinal en Roland Garros después del abandono en el segundo set de su compatriota Matteo Berrettini, que iba perdiendo 7-5 y 5-2.

Berrettini, de 30 años y subcampeón de Wimbledon en 2021, estaba viviendo en este torneo una particular resurrección tras haber caído fuera del Top 100 (105º actualmente) por sus problemas con las lesiones de las últimas temporadas.

Arnaldi, de 25 años, disputaba el primer cuarto de final de su carrera en un Grand Slam y jugará en semifinales contra su compatriota Flavio Cobolli (14º), que derribó unas horas antes al canadiense Felix Auger-Aliassime (6º) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Berrettini tuvo un inicio de partido fulgurante, poniéndose 3-0, y tuvo un bola para distanciarse 4-0, pero Arnaldi resistió, equilibró esa manga y terminó llevándosela, después de una hora y veinte minutos de batalla.

En la segunda manga, Berrettini pidió un tiempo muerto por motivos médicos en el inicio, señalándose la parte alta del muslo izquierdo.

De regreso a la pista se le veía cojeando y con problemas para desplazarse por la pista, hasta que decidió finalmente renunciar.

"Debido a una lesión, Matteo Berrettini no puede continuar el partido", declaró el árbitro.

Gracias a su victoria, Arnaldi se asegura como poco subir al 34º puesto en la clasificación mundial, aproximándose a la mejor posición de su carrera (30º en 2024).