Vigente campeón y líder de la Premier League, el Arsenal recibe el martes en la Liga de Campeones de Europa al Borussia Dortmund, eufórico tras superar en lo alto de la Bundesliga a un Bayern Múnich huérfano de Harry Kane los próximos meses.

Subcampeón de la competición tras perder en los penales con el PSG en la última final, el Arsenal mantiene su dinámica ganadora del pasado curso.

Ha sumado diez puntos en cuatro jornadas de Champions, solo por detrás de los líderes impecables PSG y Real Madrid, que cuentan sus cuatro partidos por triunfos.

Los Gunners recibirán al Dortmund con la baja de su arquero español David Raya, lesionado en un hombro el sábado en el empate 2-2 ante el Newcastle. Le sustituirá su compatriota Kepa Arrizabalaga.

En el Emirates Stadium, en Londres, comparece un equipo aurinegro que tiene un punto menos en Champions y que brilla en la Bundesliga, capaz de descabalgar al Bayern Múnich este fin de semana en la cúspide de la tabla.

El Dortmund firmó el tercer mejor inicio de su historia en la Bundesliga, igualando los dos de las campañas 2018-2019 y 2021-2022, y solo un punto menos que en 2010-2011 y 2013-2014, cuando era dirigido por el mítico Jürgen Klopp.

- El Bayern, depresión otoñal -

Solo 13º en el grupo único de la Champions, el Bayern Múnich atraviesa un otoño inusual: su carrusel de lesiones alcanzó el viernes al Balón de Oro Harry Kane, que se perderá unos tres meses de competición por una lesión en el tobillo izquierdo.

En pocas semanas, su técnico Vincent Kompany, que estuvo un mes de baja por una meningitis, ha visto cómo casi toda su línea ofensiva pasaba por la enfermería: de Jamal Musiala a Serge Gnabry, pasando por Luis Díaz o Michael Olise, además de Kane e Ismael Saibari.

El Bayern, ahora segundo en Alemania, tampoco tiene derecho al error en Europa si quiere alcanzar el top 8 y evitar la ronda de playoffs de mediados de febrero.

El desplazamiento a Lille el miércoles se presenta como una primera prueba de resiliencia para un equipo golpeado pero lejos de estar hundido: es el único invicto en todas las competiciones de las cinco grandes ligas.

- PSG, la excelencia aunque sin Doué -

El PSG, vigente bicampeón, sobrevuela en este inicio de campaña y se ha posicionado de nuevo como la referencia europea, con exhibiciones ante Villarreal (6-0), Manchester City (4-2) y Barcelona (4-2).

Pero después de perder a Khvicha Kvaratskhelia, lesionado quizá para lo que resta de la temporada, el club parisino tendrá ahora también que arreglárselas durante mucho tiempo sin Désiré Doué, que sufrió el sábado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Sin dos piezas claves en los títulos europeos de 2025 y 2026, el PSG deberá tirar de fondo de armario, el momento de dar un paso adelante para los fichajes ofensivos Ferran Torres, Mika Godts y Maghnes Akliouche.

En la quinta jornada recibe el miércoles a una Roma en situación de urgencia, con solo una victoria, 4-0 al humilde Bratislava.

- Vini en rehabilitación, Lamine descansa -

El Real Madrid, que también luce pleno de victorias aunque más sufridas que las del PSG, acoge el martes al PSV Eindhoven con Vinícius en plena reconstrucción tras un inicio de temporada fallido.

"El otro día le vi bien -ante el Celta-, con la chispa, creo que los goles con Brasil -cinco en dos partidos- le dan más confianza", señaló el arquero Thibaut Courtois este lunes.

Su gran rival, el Barcelona, viaja a Azerbaiyán el miércoles para visitar al Sabah con la baja de Lamine Yamal, que se queda en la capital catalana por unas molestias en el tobillo derecho.

También tiene un duelo 'exótico' el Atlético, que recibe el miércoles al noruego Viking Stavanger, mientras que el Villarreal visita al Slavia de Praga.

Entre el resto de enfrentamientos, un duelo de prestigio entre gigantes de capa caída: el martes, el Nápoles, lleno de dudas con una sola victoria en cuatro partidos, viaja al campo del Manchester City, con una racha de tres derrotas y un empate consecutivos en la Premier League.