Aston Villa de Emery corta en seco el inicio perfecto del Manchester City

El líder Manchester City sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League, este sábado en el campo del Aston Villa de Unai Emery (2-1), tras siete victorias en siete partidos.

El club del norte de Inglaterra, amenazado con duras sanciones en un caso de fraude financiero, conserva el liderato de la Premier League con 21 puntos, pero podría ser alcanzado por el Arsenal (2º, 18 puntos) si los Gunners vencen al Everton también este sábado.

Aston Villa (6º, 11 pts) continúa con su remontada tras un inicio de temporada titubeante, muy alejado de sus ambiciones.

El club de Birmingham logró su primera victoria en casa en Liga gracias a un doblete de Nicolas Jackson (6', 60'), el hombre en forma de los Villanos. El exdelantero centro del Chelsea ha marcado cuatro veces en sus últimos cuatro partidos de Premier League.

El máximo goleador del campeonato, Erling Haaland (9 goles), empató al comienzo de la segunda parte con un potente cabezazo a centro de Iliman Ndiaye (52').

El noruego estuvo a punto de repetir en la recta final, pero su cabezazo fue despejado sobre la línea de gol por el defensa Ian Maatsen (89').