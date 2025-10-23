Aston Villa y Oporto se frenan en Europa League, la Roma se complica

Aston Villa y Oporto, dos de los favoritos de la Europa League, que habían ganado en las dos primeras jornadas, perdieron en sus visitas a Go Ahead Eagles (2-1) y Nottingham Forest (2-0) este jueves en la tercera jornada, en la que la Roma se complicó al caer 2-1 en casa ante el Viktoria Pilsen.

En Países Bajos, el partido había comenzado bien para el Aston Villa, que se adelantó por medio del francés Evann Guessand en el minuto 4, pero el Go Ahead Eagles remontó después con tantos de Mathis Suray (42') y de Mats Deijl (61').

El equipo de Unai Emery baja así hasta el décimo lugar con 6 puntos de 9 posibles, mientras que el Oporto desciende al decimoquinto, con los mismos puntos, después de caer 2-0 en el campo del Nottingham Forest (17º, 4 puntos), que registró su primera victoria gracias a los goles de penal de Morgan Gibbs-White (19') y del brasileño Igor Jesus (77').

Fue un buen estreno por lo tanto para el nuevo entrenador del Nottingham, Sean Dyche.

Entre los teóricos aspirantes al título, la Roma tuvo un resbalón importante al registrar su segunda derrota en tres jornadas, esta vez cayendo en casa por 2 a 1 ante un Viktoria Pilsen checo que sacó dos goles de ventaja antes de la media hora.

En la segunda mitad el equipo italiano intentó remontar, pero solo pudo recortar la desventaja con un penal transformado por el argentino Paulo Dybala en el minuto 54.

En cabeza de la tabla, tres equipos han logrado un pleno de 9 puntos: el Midtjylland danés, el Sporting de Braga portugués y el Lyon francés.

Entre los españoles, el Celta de Vigo suma ahora 6 puntos al ganar 2-1 a un Niza que jugó con diez hombres desde el minuto 38.

El otro club de LaLiga en esta Europa League, el Betis, solo pudo empatar 0-0 de visita al Genk belga y suma 5 puntos.

En la Conference League, donde se jugó la segunda jornada, el Rayo Vallecano, único español en esa competición, evitó la derrota (2-2) con un penal marcado por Andrei Ratiu en el 90+13 en su visita al Hacken sueco, para sumar 4 puntos de 6 posibles.

La Fiorentina (6 puntos), que ganó 3-0 en Viena al Rapid, lidera la Conference League.