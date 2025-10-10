Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, el mayor evento multideportivo del continente, tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói.

Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay durante una asamblea extraordinaria de Panam Sports, encargada de organizar las justas, celebrada este viernes en Santiago de Chile.

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos Panamericanos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima.

Asunción esta vez se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, a la que venció por 28 votos contra 24.

"Paraguay resurge y muestra su grandeza al mundo", celebró en sus redes sociales el presidente paraguayo, Santiago Peña, tras la elección de su ciudad.

"Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial", agregó.

En la elección participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente.

El comité de Dominica no llegó a la cita, por lo que el total de votos fue de 52.

Los representantes de cada candidatura tuvieron 40 minutos para exponer sus propuestas ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports.

Asunción anunció un presupuesto operativo de casi 390 millones de dólares, mientras que Rio-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

- Triunfo de los "pequeños" -

La edición XXI de los Juegos Panamericanos tendrá lugar un año antes de que Los Ángeles celebre los Juegos Olímpicos, una de las máximas citas del deporte global.

"Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión", dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez López, quien lloró de emoción tras la victoria.

Entre las propuestas de los vencedores están la de construir una villa panamericana, un estadio de atletismo y una nueva arena en el Parque Olímpico de Asunción.

El comité paraguayo destacó la experiencia de haber sido sede de la cita panamericana junior de agosto pasado y el hecho de que en esa ciudad se va a jugar uno de los partidos inaugurales del Mundial de fútbol de 2030.

La capital paraguaya ya había competido en una elección extraordinaria y de urgencia en 2024 luego de que la ciudad colombiana de Barranquilla, que iba a acoger los Juegos Panamericanos de 2027, perdiera la sede por incumplimiento en los pagos.

Lima y Asunción surgieron como candidatas para relevar a la urbe caribeña. Finalmente, la capital peruana fue elegida apenas cinco años después de haber organizado las justas en 2019.

Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023.

Participaron 6.900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas.

Estados Unidos se ha impuesto en la tabla de medallería en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.