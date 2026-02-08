Athletic vence al Levante en final frenético, Sevilla empata ante Girona en descuento

El Athletic venció este domingo 4-2 al Levante en un partido frenético en San Mamés de la 23ª jornada de LaLiga, mientras que el Sevilla de Matías Almeyda acabó empatando 1-1 ante el Girona en el descuento en su feudo.En Bilbao, la expulsión de Alan Matturo (17’) por roja directa, que provocó Iñaki Williams, trajo consigo el doblete Gorka Guruzeta (29’ y 34’) en cinco minutos, una diferencia que recortó Unai Elgezabal (81’).En un final muy movido, Nico Serrano (86’) amplió el marcador a favor de los Leones, pero Jon Ander Olasagasti (94+4’) volvió a acercarse a los valencianos.Sin embargo, Robert Navarro (90+9’) terminó por rematar el encuentro.Con este triunfo, el cuadro vasco entrenado por Ernesto Valverde se colocó a mitad de la tabla; concretamente, en el décimo lugar, con 28 puntos, y el Levante, en cambio, sigue sin salir del pozo del descenso, en la penúltima posición, con 18.A la misma hora se disputó el partido entre el Sevilla y el Girona en el Sánchez Pizjuán, que fue aplazado un día antes por el temporal que azotó la región de Andalucía.El francés Thomas Lemar (2’) golpéo nada más empezar dejando helado a los aficionados sevillistas, pero el empuje local le permitió empatar con un gol de Kike Salas (90+2’) sobre la bocina.De esta manera, el Girona quedó duodécimo con 26 puntos y el Sevilla un puesto más abajo y una unidad menos.Antes, el Getafe se llevó la victoria ante el Alavés por 2-0 en Mendizorroza, gracias a los tantos de Luis Vázquez (53’) y del uruguayo Mauro Arambarri (72’).