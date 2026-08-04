Atleta binacional de Karate sigue llenado de orgullo a Panamá y Venezuela

Felipe Sepe, un destacado atleta binacional venezolano-panameño, representa un ejemplo de integración entre dos naciones, esfuerzo y excelencia deportiva.

Felipe Sepe llegó a Panamá hace 14 años, con apenas un mes de nacido, y desde los 3 años practica karate de manera ininterrumpida. Gracias a su disciplina, constancia y dedicación, hoy nuevamente se ha consolidado como el Atleta N.º 1 de Panamá, ostentando el título de Campeón Nacional de Panamá, ocupando también el puesto N.º 2 del ranking nacional de Venezuela, reafirmando su condición de uno de los atletas juveniles más destacados de la región latinoamericana.

Este 2026 marcó su debut en la categoría Cadete (14-15 años), -57 kg, un reto que ha asumido. Con tan solo 14 años, Felipe compite frente a atletas que, en muchos casos, cuentan con hasta un año y medio más de experiencia dentro de la categoría o están próximos a culminarla, lo que hace aún más meritorio su desempeño y los resultados alcanzados tanto en Panamá, Venezuela y a nivel internacional.

Este desempeño constante desde hace 4 años en su carrera competitiva ha permitido ser convocado al Campeonato Panamericano de Karate, que se celebrará en San José, Costa Rica, del 24 al 30 de agosto próximo, consolidándose como uno de los principales referentes del karate juvenil latinoamericano, y un orgullo para la comunidad binacional venezolano-panameña.

La historia de Felipe Sepe demuestra cómo el talento, la disciplina y el trabajo constante pueden trascender fronteras, convirtiéndolo en un ejemplo para las nuevas generaciones y en un motivo de orgullo tanto para Panamá, país donde ha crecido y se ha formado deportivamente, como para Venezuela, nación con la que mantiene un destacado vínculo competitivo.