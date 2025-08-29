Atletas indígenas panameños logran medallas en juegos ancestrales de Colombia

Un total de 12 atletas panameños de diferentes pueblos indígenas, participaron en los Terceros Juegos Ancestrales en Córdoba, Colombia, del 25 al 27 de agosto pasado en las disciplinas de Tiro con arco, jabalina, carrera con tronco, atletismo, honda y fútbol mixto.

La delegación Panameña compuesta por atletas masculino y femenino Guna, Emberá, Wounaan, Ngäbe y Buglé, obtuvieron 8 medallas en total: (3) medallas de oro en Jabalina, atletismo y carrera con tronco; (3) medallas de Plata en jabalina, cabo de fuerza y atletismo; y (2) medallas de bronce en carrera con tronco y atletismo.

El objetivo principal de la celebración de estos juegos ancestrales, radica en preservar la identidad cultural, los conocimientos y saberes ancestrales.

En esta justa participaron delegaciones de diferentes pueblos indígenas de Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, así como invitados especiales.

Explicó Cires que para cada edición deportivo-cultural, el pueblo organizador puede apegarse a los juegos ancestrales tradicionales o bien incluir otras modalidades, como lo son los juegos demostrativos y los deportes convencionales, en este último caso se incluyó el fútbol mixto, donde la joven Buglé Milka Juárez, obtuvo la premiación como la máxima goleadora de la competencia.