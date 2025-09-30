Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht una nueva goleada

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once metros.

El equipo madrileño asciende a la sexta posición de la tabla con tres puntos, los mismos que el Eintracht, que se hunde al decimotercer puesto por la diferencia de goles.

Incisivo desde el inicio del choque, Raspadori aprovechó un balón muerto dentro del área para marcar a placer, el primero de una velada que acabó siendo larga para los visitantes.

Los colchoneros presionaron alto y movieron el esférico con comodidad sin mayor peligro, pero en otra jugada similar a la del primer gol llegó el segundo.

Le Normand, que marcó al Real Madrid, duplicó la ventaja tras rematar otra pelota suelta después de un córner lanzado por Álvarez.

- Gol 200 de Griezmann -

Precisamente, el delantero argentino fabricó el tercero tras una internada por la línea de fondo que terminó cediendo a Griezmann, quien anotó su tanto número 200 con la elástica rojiblanca.

En ese instante, la grada del Metropolitano se puso en pie para homenajear al atacante galo, que sacó una camiseta con el dorsal 200 para celebrar su marca.

"Muy orgulloso de llegar a esa cifra. Me ha costado pero con trabajo, con mi mujer en casa y los niños que son una gran ayuda. Entre todos nosotros lo pudimos lograr", declaró Griezmann a Movistar+

Tras la reanudación, el ritmo del choque continuó intacto. Los alemanes apretaron y lograron maquillar en un principio el marcador con el tanto de Burkardt, que remató desde el punto de penal.

- A lo Panenka -

Pero todo fue un espejismo. En otro saque de esquina que botó Álvarez, Simeone se anticipó y agachó la cabeza para conectar el cabezazo y subir el cuarto. Su padre, sancionado tras su expulsión en Liverpool, vivía intensamente el enfrentamiento desde el palco.

En el último tramo, un defensa del Eintracht tocó con la mano, que el colegiado sancionó con penal tras la revisión del VAR.

La 'Araña' se la jugó y la lanzó a lo Panenka hacia la izquierda que entró pese a que el arquero brasileño Kaua Santos la rozó.

"Hay otro ritmo. Estamos presionando bastante, siendo agresivos, metiendo mucho ritmo al partido. Ese es nuestro fuerte, nuestro fútbol", afirmó Griezmann a Movistar+.