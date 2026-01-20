Audi presenta el primer monoplaza de F1 de su historia

El constructor alemán Audi, que debutará en Fórmula 1 esta temporada después de haber adquirido la escudería Sauber, presentó este martes el primer monoplaza de su historia con la ambición de "conquistar títulos de aquí al 2030".

El nuevo Audi R26, color gris metalizado y con tonos rojos en los cuatro anillos de la marca alemana y en el alerón trasero, fue concebido para ser "el más elegante de la parrilla".

"El reglamento 2026 creó el momento ideal para entrar en Fórmula 1", declaró el italiano Mattia Binotto, patrón del proyecto.

En efecto, esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que les hará más pequeños y ligeros. El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

"Nuestro camino hacia la cumbre reposa sobre un plan claro, pero estará definido por nuestro ánimo: la resiliencia, la precisión y una curiosidad sin relajación. Construiremos un equipo que encarne esos valores. Estamos aquí para evolucionar, y al final ganar", añadió el británico Jonathan Wheatley, director del equipo.

Al igual que los otros diez equipos de F1, este nuevo coche, que será pilotado por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, debutará en pista la semana que viene en los ensayos a puerta cerrada sobre el circuito de Barcelona-Cataluña.