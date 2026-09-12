Audrey Werro se lleva los 800 metros de los Ultimate Championships

La suiza Audrey Werro puso un broche de oro a su impresionante temporada al llevarse la victoria en los 800 metros de los Ultimate Championships, la nueva competición de atletismo que se está estrenando este fin de semana en Budapest.

Werro, de 22 años, acabó este sábado la doble vuelta de pista en 1 minuto, 55 segundos y 88 centésimas.

La campeona de Europa se convirtió este año en la tercera mejor de la historia en esta distancia y es firme candidata a derribar el viejo récord del mundo de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28, en 1983).

Werro se acercó a finales de agosto a 1:53.70, su mejor marca personal, un crono que sin embargo no pudo mejorar este sábado en Hungría.

Para proclamarse Ultimate Champion, Werro derrotó a la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson (1:56.26) y a la neerlandesa Femke Broeders-Bol (1:56.74).

La suiza tomó los mandos de la carrera desde el principio e impuso un ritmo correcto pero sin ser espectacular (57.83 en el paso por los 400 metros).

A 200 metros de la meta, resistió un intento de adelantamiento de Broeders-Bol y en la recta final aceleró para mantener atrás a Hodgkinson, lanzada en un esprint a la desesperada.