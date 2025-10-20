Deportes

Auger-Aliassime conquista el ATP 250 de Bruselas

El canadiense Felix Auger-Aliassime, durante la final del torneo ATP 250 de tenis de Bruselas ante el checo Jiri Lehecka, el 19 de octubre de 2025 Virginie Lefour
20 de octubre de 2025

El canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, conquistó el torneo ATP 250 de Bruselas al dominar este domingo en la final al checo Jiri Lehecka (N.3, 16º en ranking ATP), por 7-6 (7/2), 6-7 (8/6) y 6-2.

Auger-Aliassime, de 25 años y actual N.13 del mundo, ya se había impuesto en 2022 en este torneo denominado European Open, que en aquel entonces de disputaba en la ciudad de Amberes, también en Bélgica.

-- Resultados del sábado en el ATP 250 de Bruselas:

. Individual masculino - Final:

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.2) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.3) 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-2

