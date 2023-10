Ausencia de Chile como sede de un partido en Mundial 2030 es decisión de FIFA, dice Conmebol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo este miércoles que la ausencia de Chile en la lista de nominados sudamericanos para acoger partidos del Mundial 2030 fue decisión de la FIFA y que la medida no significa que ese país quede fuera en forma definitiva.

Por primera vez en la historia del torneo, las confederaciones europea, africana y sudamericana de fútbol acordaron una candidatura única para el Mundial-2030, presentada por Marruecos, España y Portugal, pero con tres partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, anunció este miércoles la FIFA.

"En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o que le encontremos algo de esta talla", expresó el máximo dirigente de la Conmebol.

Domínguez señaló que "es una decisión que la toma FIFA, no nosotros".

"Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes", precisó Domínguez en conferencia de prensa al celebrar la elección de Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes para un solo partido en cada país del Mundial 2030.

En Santiago, la decisión generó sorpresa y malestar.

"Esto significa un duro golpe para mí persona como presidente y también para el país", dijo Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), en rueda de prensa.

El directivo explicó que la decisión de dejar fuera a Chile pasó por criterios de "equilibrio" para establecer como sede a tres países de Europa y Africa y otros tres de Sudamérica, y descartó un pacto para dejar fuera al país.

"No nos sentimos discriminados; no pensamos que hubo una preparación para dejarnos fuera", afirmó.

Chile era la sede de la 'Corporación Juntos 2030' establecida para levantar la candidatura conjunta de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial del año 2030.