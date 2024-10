Australia pone a prueba la fuerza mental de Jorge Martín ante la presión de Bagnaia

Jorge Martín perdió la batalla psicológica ante Francesco Bagnaia en el tramo final del pasado Mundial de MotoGP, un escenario que vuelve a repetirse con ambos pilotos separados por solo 10 puntos en la clasificación antes de afrontar este fin de semana el Gran Premio de Australia.

El tradicional circuito de Phillip Island será el escenario, de viernes a domingo, de la 17ª prueba de la temporada (de un total de 20), que puede marcar el devenir del Mundial, aunque pase lo que pase no será decisiva, ya que quedarán aún tres carreras por delante.

Esta edición del Mundial de MotoGP tiene aires de 'déjà vu'. En el mano a mano entre el campeón italiano y el aspirante español, la victoria el año pasado fue para Bagnaia, mucho más regular en las últimas carreras (7 podios para cerrar el campeonato), cuando Martín no aguantó la presión, sumando sólo tres podios en esas carreras y dos abandonos que hipotecaron sus opciones.

Australia pondrá a prueba este fin de semana la fortaleza mental del piloto madrileño de 25 años, en un circuito que no trae demasiados buenos recuerdos a Martín, ya que el año pasado acabó quinto luego de liderar la prueba en 26 de las 27 vueltas disputadas, tras sufrir una problema en la llanta trasera de su moto.

"La temporada pasada no supe gestionar la presión (...) Esta temporada he comenzado a trabajar en mi salud mental, es algo importante para mí", admitió Martín en una entrevista publicada en el sitio web de MotoGP.

"Sigo sintiendo la presión, pero me siento bien con ello. Como dicen en Roland Garros "La presión es un privilegio' y me siento afortunado de sentirla, porque no todo el mundo puede decir lo mismo", añadió.

- Menos victorias, pero más regular -

"Antes solo pensaba en ganar. Ahora sé que, si no puedo ganar, es importante lograr otros resultados. Es la principal lección que aprendí".

Los resultados así lo confirman: Martín ha ganado tres carreras este año, por las ocho victorias de Bagnaia, pero ha sido más regular (7 segundos puestos y dos terceros), sobre todo también los sábados, cuando se disputa el esprint, en el que se reparten la mitad de los puntos que el domingo.

"Para mí, está al 50%", sentenció Martín sobre las posibilidades de título para Bagnaia y él mismo.

En las cuatro carreras que quedan para decidir el mundial, el título puede jugarse tanto en la victoria como en no cometer errores. Una caída y no sumar puntos puede resultar fatal para las aspiraciones de Bagnaia y Martín.

Y las condiciones climáticas en las próximas carreras (Australia, Tailandia y Malasia) pueden jugar también un papel decisivo, al ser una época del año en el que suelen darse ciclones y lluvias torrenciales en esa parte del mundo.

Sin ir más lejos, la carrera esprint en Australia fue suspendida el año pasado por el mal tiempo.

Aunque parecen ahora descartados para la pelea, el italiano Enea Bastianini y el español Marc Márquez (a 79 y 81 puntos de distancia de Martín), esperan cualquier error del dúo cabecero para presentar candidatura al título.