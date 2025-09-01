Australiano De Miñaur se gana una nueva oportunidad en cuartos del US Open

El tenista australiano Alex de Miñaur arrolló el lunes al suizo Leandro Riedi, número 435 del mundo, y avanzó por tercera vez a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

De Miñaur, número 8 de la ATP, cumplió los pronósticos al despachar a Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1 en el primer duelo de la jornada en Nueva York.

Riedi, que provenía de la fase clasificatoria, era el invitado más inesperado en octavos después de sumar sus tres primeras victorias en el cuadro principal de un Grand Slam.

La segunda de ellas fue ante el argentino Francisco Cerúndolo, al que remontó dos sets en contra.

De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, ya había clasificado cinco veces a unos cuartos de Grand Slam, incluidos los del US Open en 2020 y 2024, pero nunca pudo superar esa fase.

El australiano, de 26 años, tendrá un nuevo intento de alcanzar sus primeras semifinales grandes frente al ganador del cruce entre el ruso Andrey Rublev y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo", afirmó De Miñaur. "En última instancia, aquí es donde quiero estar. Quiero jugar por grandes títulos, quiero estar en la pelea. Estoy de nuevo en cuartos y voy a darlo todo".