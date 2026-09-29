$!Autódromo se acerca a sus fans

Albrook Mall abrió sus puertas a Autódromo Panamá. Cientos de personas se acercaron el pasado fin de semana a un mega stand armado en el área de Magic Zone, donde compartieron con pilotos de la Monomarca PROSPEC Series, Street Legal, Motovelocidad, TCR, GT y ST.

Además, conocieron un poco más de lo que significa este centro multiexperiencias ubicado en Capira, Panamá Oeste. Hubo firma de autógrafos de los pilotos, simuladores de carreras, DJ en vivo, Photo Booth, promociones, y algunos de los vehículos de la PROSPEC Series y muchas otras sorpresas.