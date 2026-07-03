Ayuso afronta despreocupado el Tour sin etiqueta de líder

El ciclista español Juan Ayuso declaró el jueves que está contento por no figurar entre los favoritos al podio en el Tour de Francia, que arranca el sábado en Barcelona.

Con la dupla Tadej Pogacar - Jonas Vingegaard recibiendo gran parte de la atención y con el mexicano Isaac Del Toro, el francés Paul Seixas y el belga Remco Evenepoel como potenciales animadores, Ayuso no entra en las predicciones a optar al podio final.

En 2022, Ayuso quedó tercero en La Vuelta a España, igualando el debut en una gran vuelta de Pogacar, tercero también en España en 2019.

Pero desde entonces la estrella de Ayuso ha ido perdiendo brillo, con unos resultados inconsistentes que le han ido apartando del grupo de favoritos en las grandes ocasiones.

El ciclista de 23 años ha ganado varias pruebas de una semana como la Vuelta al País Vasco 2024 o la Tirreno-Adriático 2025, pero desde su cuarta posición en la Vuelta a España 2023 no ha vuelto a brillar en una gran vuelta.

El líder de la formación Lidl-Trek fue la gran ausencia en la tradicional rueda de prensa de los favoritos que organizó la dirección del Tour el jueves.

"Me gusta que tengan más exposición que yo, así puedo hacer las cosas a mi manera", declaró Ayuso el viernes a la prensa.

"Realmente no pienso en ello, trato sólo de concentrarme en mí mismo".

Este será únicamente su segundo Tour, tras haber tenido que abandonar al inicio de la edición 2024 por un positivo en Covid-19.

Ayuso arrancó la temporada en buena forma, superando a Seixas para ganar en la Vuelta al Algarve 2026 en febrero, pero enfermedad y lesiones lastraron los meses siguientes hasta su tercera posición en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes en junio.

Con Pogacar y Vingegaard como favoritos para las dos primeras posiciones, tal y como han hecho los últimos cinco años, Ayuso debería entrar en la batalla contra Seixas, Evenepoel, Isaac del Toro y Florian Lipowitz por el tercer escalón del podio, aunque para el español es Seixas quien va a sorprender.

"Creo que es un auténtico corredor, no le asusta ir y atacar", dijo Ayuso sobre el francés de 19 años.

"No creo que vaya a esperar y observar. Si tiene piernas va a intentarlo y tenemos que estar ahí".